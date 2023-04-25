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В Україні хочуть ввести податок на солодкі газовані напої

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти, що передбачають акцизний збір 0,1 євро на літр солодкої мінеральної та газованої води. Профільний комітет наголошує, що готові обговорювати механізми нормативу, але сама ініціатива вже узгоджена командою Президента. Гроші планують пустити на лікування захворювань та здорове харчування в школах, пише УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Деталі

У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, про оподаткування мінеральної та газованої води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, а також ароматичних речовин. За рахунок акцизного податку планується додатково залучити 6 млрд грн, які підуть на лікування захворювань та здорове харчування у школі.

Перший законопроєкт, № 9032-1 - вносить зміни до Податкового кодексу. І пропонує податок 0,1 євро (4 грн) на один літр напою. Другий № 9033-1 - визначає, куди підуть кошти. Пропонується 50% спрямувати на реалізацію програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект про медичний канабіс планують розглянути найближчим часом

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