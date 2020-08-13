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В Украине инициируют введение единых стандартов фиксации телесных повреждений медучреждениями

В Украине инициируют введение единых стандартов фиксации телесных повреждений медучреждениями

Киев  •  УНН

 • 14796 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Офис Генерального прокурора инициирует введение единых стандартов фиксации телесных повреждений медучреждениями, что должно противодействовать пыткам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора провели встречу по обсуждению проекта унифицированного стандарта медицинской документации, которая должна обеспечить надлежащую фиксацию в медучреждениях телесных повреждений, в том числе тех, которые могут быть признаками жестокого обращения со стороны правоохранителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предложенный проект медицинской формы содержит изображение контура человеческого тела с описанием возможных телесных повреждений. Соответственно врач при осмотре пострадавшего будет фиксировать их вид, количество и место расположения, а также жалобы и результаты диагностических исследований. К медицинской форме будет добавляться подробная инструкция с порядком ее заполнения.

Документ разработан по решению координационного совещания правоохранительных органов по противодействию пыткам. Участие в создании проекта принимали судебно-медицинские эксперты. В основе - лучшие международные стандарты в этой сфере, в частности закрепленные в Стамбульском протоколе - пособии по эффективному документированию и расследованию пыток, разработанном под эгидой Верховного Комиссара ООН по правам человека.

Сообщается, что нынешняя практика определения медиками телесных повреждений криминального характера является недостаточно эффективной, ведь врачи фактически не имеют удобных форм медицинской документации, они должны отражать такие повреждения по единому стандарту. Это часто приводит к ненадлежащему описанияю таких повреждений и, как следствие, к потере важной для дальнейшего расследования информации. Актуальной эта проблема является и в случаях расследования фактов пыток и других проявлений насилия со стороны правоохранителей.

Прокуроры обсудили стандарты фиксации телесных повреждений с представителями ГБР, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения и Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Следующий этап - консультации с правозащитниками и экспертами. После обработки комментариев и замечаний проект формы и порядок фиксации будет направлен в Министерство здравоохранения для их дальнейшего закрепления в виде медицинской документации и обязательного применения.

Напомним, органы прокуратуры за первое полугодие 2020 года предъявили иски на 28,5 млрд грн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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