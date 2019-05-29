В Украине, Франции и Польше прекращена деятельность крупной международной наркогруппировки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Специальные и правоохранительные службы Украины, Франции и Польши блокировали деятельность международной наркогруппировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
В ходе проведения досудебного расследования на базе Евроюста была создана международная совместная следственная группа, в состав которой вошли работники правоохранительных органов Франции, Польши, Украины и Европола.
Установлено, что наркодельцы организовались для перемещения из Франции через Польшу в Украину наркотического средства - бупренорфина в составе лекарственного средства "Субутекс". По оперативным данным, ежемесячно группировки переправляла около тысячи блистеров наркосодержащих вещества на сумму более 2 млн гривен по ценам "черного рынка".
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Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки стартовала в Украине по задержанию под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области оперативными работниками СБУ и Нацполиции в области с участием работников Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы в пограничном пункте "Рава-Русская" одного из соучастников группировки с семью тысячами таблеток наркосодержащего препарата.
Это стало сигналом для правоохранителей Франции и Польши для задержания сообщников на своей территории. В этот же день Жандармерия Республики Франция задержала в Париже пятерых граждан Франции за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам наркосодержащих таблеток "Субутекс". Одновременно Центральное бюро расследований полиции Республики Польша в рамках совместного расследования задержало на своей территории трех граждан Украины, которые создали и удерживали "перевалочную базу", которая использовалась для изменения злоумышленниками транспорта и маршрутов доставки, сокрытие наркотиков в упаковках товаров широкого потребления.
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В настоящее время трем фигурантам, которые входили в международной преступной группировки, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 УК Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 8 тыс 500 грн каждому.
В рамках ст 305, 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, ожидается экстрадиция злоумышленников в Украине.
Ликвидация группировки стала результатом налаженного сотрудничества Украины с международными партнерами.
Напомним, КОРД задержал банду наркоторговцев.