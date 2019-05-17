В Одесі викрили потужний наркокартель

За інформацією, організатором злочинного угрупування виявився 42-річний уродженець Закарпатської області, який наразі мешкає в Одесі. Він координував дії учасників групи, займався доставкою наркотовару та відповідав за його зберігання. Його найближчі спільники, які безпосередньо збували кокаїн клієнтам – теж жителі Одеси, 43 та 50 років. При подальшому документуванні правоохоронці встановили ще два десятки причетних до наркокартелю осіб, які проживають у Києві та Закарпатській області.

Оперативники встановили, що канал надходження наркотиків був налагоджений через західний кордон України: з Ужгорода - переміщувався до Києва, Львова та Одеси. За один грам товару клієнти сплачували дилерам 100-150 доларів.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ провели оперативні закупівлі кокаїну на суму понад 100 тисяч гривень. У ході спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків на території Одеси, Києва та Закарпатської області за місцями проживання фігурантів групи та у їхніх автомобілях.

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Так, було вилучено 13 тисяч доларів, 12 тисяч євро, 14,5 тисяч гривень, ювелірні прикраси, понад 4 тисяч фальшивих доларів, а також різного роду зброю, набої, вибухові пристрої та речовини, 2 автомобілі BMW X5, Toyota RAV4 – "двійник", оргтехніку та мобільні телефони, фальшиві та справжні документи, а також сам кокаїн.

Організатору та двом його найближчим спільникам вже оголошено підозри та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі до суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дилерам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, у Львові бійці спецпідрозділу затримали наркодилерів.