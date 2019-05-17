В Одессе разоблачили мощный наркокартель
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Одессе правоохранители задержали фигурантов наркогруппировки, которые распространяли кокаин в центре и на западе Украины. Следствие по этому наркокартелю продолжалось с января 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции Одесской области.
По информации, организатором преступной группировки оказался 42-летний уроженец Закарпатской области, который сейчас живет в Одессе. Он координировал действия участников группы, занимался доставкой наркотовара и отвечал за его хранение. Его ближайшие сообщники, которые непосредственно сбывали кокаин клиентам - тоже жители Одессы, 43 и 50 лет. При дальнейшем документировании правоохранители установили еще два десятка причастных к наркокартелю лиц, проживающих в Киеве и Закарпатской области.
Оперативники установили, что канал поступления наркотиков был налажен через западную границу Украины: из Ужгорода - перемещался в Киев, Львов и Одессу. За один грамм продукта клиенты платили дилерам 100-150 долларов.
Работники внутренней безопасности НПУ провели оперативные закупки кокаина на сумму более 100 000 гривен. В ходе спецоперации правоохранители провели 16 обысков на территории Одессы, Киева и Закарпатской области по месту жительства фигурантов группы и в их автомобилях.
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Так, было изъято 13 000 долларов, 12 000 евро, 14 500 гривен, ювелирные украшения, более 4 тысяч фальшивых долларов, а также разного рода оружие, патроны, взрывчатые устройства и вещества, 2 автомобиля BMW X5, Toyota RAV4 - "двойник", оргтехнику и мобильные телефоны, фальшивые и настоящие документы, а также сам кокаин.
Организатору и двум его ближайшим сообщникам уже объявлено подозрения, они помещены в изолятор временного содержания. Сейчас в суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Дилерам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, во Львове бойцы спецподразделения задержали наркодилеров.