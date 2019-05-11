На Донеччині в аптеках вилучили 60 тисяч доз нарковмісних ліків на 350 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецької області спільно з обласною прокуратурою задокументували без рецептурний продаж лікарських препаратів, які містять кодеїн та прекурсор псевдоефедрін. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.
У рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин) проведено серію обшуків у 6 аптеках міста Покровська.
Поліцейські виявили та вилучили понад 4 тисяч блістерів та 336 флаконів нарковмісних ліків. Це дорівнює майже 60 тисячам доз.
Також вилучені грошові кошти, здобуті від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів, на суму 25 тисяч гривень.
Вилучене направлено на дослідження. Слідчо-розшукові дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі.
Нагадаємо, в Одесі фармацевт в аптеці поряд з дитячими майданчиками відпускала без рецепту нарковмісні лікарські засоби, а саме таблетки з кодеїном.