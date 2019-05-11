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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76147 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92412 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100792 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124361 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111989 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138030 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144696 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

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В Донецкой области в аптеках изъяли 60 тысяч доз наркосодержащих лекарств на 350 тисяч грн

В Донецкой области в аптеках изъяли 60 тысяч доз наркосодержащих лекарств на 350 тисяч грн

Киев  •  УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи полиции Донецкой области совместно с областной прокуратурой задокументировали без рецептурного отпуска лекарственные препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) проведена серия обысков в 6 аптеках города Покровска.

Полицейские обнаружили и изъяли более 4 тысяч блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств. Это составляет почти 60 тысяч доз.

Также изъяты денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 000 гривен.

Изъятые доказательства направлены на исследование. Следственно-розыскные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к наркоторговле.

Напомним, в Одессе фармацевт в аптеке рядом с детскими площадками отпускала без рецепта наркосодержащие лекарственные средства, а именно таблетки с кодеином.

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