В Донецкой области в аптеках изъяли 60 тысяч доз наркосодержащих лекарств на 350 тисяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи полиции Донецкой области совместно с областной прокуратурой задокументировали без рецептурного отпуска лекарственные препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.
В рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) проведена серия обысков в 6 аптеках города Покровска.
Полицейские обнаружили и изъяли более 4 тысяч блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств. Это составляет почти 60 тысяч доз.
Также изъяты денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 000 гривен.
Изъятые доказательства направлены на исследование. Следственно-розыскные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к наркоторговле.
Напомним, в Одессе фармацевт в аптеке рядом с детскими площадками отпускала без рецепта наркосодержащие лекарственные средства, а именно таблетки с кодеином.