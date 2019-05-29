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В Україні, Франції та Польщі припинено діяльність великого міжнародного наркоугруповання

В Україні, Франції та Польщі припинено діяльність великого міжнародного наркоугруповання

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Спеціальні та правоохоронні служби України, Франції та Польщі блокували діяльність міжнародного наркоугруповання. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ. 

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на базі Євроюсту було створено міжнародну спільну слідчу групу, до складу якої ввійшли працівники правоохоронних органів Франції, Польщі, України та Європолу.

Встановлено, що наркоділки зорганізувалися для переміщення з Франції через Польщу в Україну наркотичного засобу – бупренорфіну у складі лікарського засобу "Субутекс". За оперативними даними, щомісячно угруповання переправляло близько тисячі блістерів нарковмісної речовини на суму понад 2 млн гривень за цінами "чорного ринку".

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Спецоперація щодо припинення діяльності наркоугруповання стартувала в Україні із затримання під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області оперативними працівниками СБУ та Нацполіції в області за участю працівників Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби в прикордонному пункті "Рава-Руська" одного зі співучасників угруповання з сімома тисячами пігулок нарковмісного препарату.

Це стало сигналом для правоохоронців Франції та Польщі для затримання спільників на своїй території. Цього ж дня Жандармерія Республіки Франція затримала в Парижі п’ятьох громадян Франції за пошук, придбання та збут українським фігурантам нарковмісних таблеток "Субутекс". Одночасно Центральне бюро з розслідувань поліції Республіки Польща в межах спільного розслідування затримало на своїй території трьох громадян України, які створили та утримували "перевалочну базу", що використовувалася для зміни зловмисниками транспорту і маршрутів доставки, приховування наркотиків в упаковках товарів широкого вжитку.

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На даний час трьом фігурантам, які входили до міжнародного злочинного угруповання, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн 8 тис 500 грн кожному.

В межах ст.ст. 305, 307 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, очікується екстрадиція зловмисників в Україну.

Ліквідація угруповання стала результатом налагодженої співпраці України з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, КОРД затримав банду наркоторговців.

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