В Украине экс-полпреда президента РФ в Крыму заочно приговорили к 13 годам заключения

“К 13 годам лишения свободы заочно приговорили уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом „Крымском федеральном округе“. Белавенцева Олега Евгеньевича, который 18.03.2019 приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины”, - написал Луценко.

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Следствием установлено и в суде доказано, что Белавенцев А.Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершения военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии територии полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

Военные прокуроры с честью поддерживали обвинение в защиту суверенной Украины: Руслан Кравченко, вышедший из Крыма после оккупации, крымский татарин Айдын Худиев и киевлянин Игорь Нимченко, добавил генпрокурор.