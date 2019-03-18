В Україні екс-поспреда президента РФ у Криму заочно засудили до 13 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Святошинський районний суд Києва заочно засудив громадянина РФ Олега Бєлавєнцева за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурювання до державної зради та ведення агресивної війни до 13 років позбавлення волі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“До 13 років позбавлення волі заочно засуджено уповноваженого представника Президента РФ у так званому „Кримському федеральному окрузі“. Бєлавєнцева Олега Євгеновича, якого 18.03.2019 вироком Святошинського районного суду міста Києва визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурювання до державної зради та веденні агресивної війни проти України”, — написав Луценко.
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Слідством установлено та у суді доведено, що Бєлавєнцев О.Є. у період лютого-березня 2014 року, знаходячись на території Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, організовував вчинення військовослужбовцями Російської Федерації у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміни меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом ведення агресивної війни для організації окупації та подальшої анексії території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України, а також у вказаний період підбурював українських військовослужбовців до вчинення державної зради.
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