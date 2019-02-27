Прокуратура Криму направила у суд 144 обвинувальних акти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прокуратура Криму направила в суд 144 обвинувальних акти, у тому числі про порушення міжнародного права та прав людини Росією. Про це заявив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.
За словами Мамедова, одним з пріоритетних напрямків діяльності прокуратури та правоохоронних органів у Криму є виявлення та документування усіх випадків порушення гуманітарного міжнародного права та прав людини на території АРК, які здійснюються окупаційною владою Російської Федерації.
"На сьогоднішній день прокуратура АРК направила 144 обвинувальних актів в суд, по 21 – вже є вироки", - зазначив Мамедов.
Він додав, що прокуратура використовує не лише національні, але й міжнародні механізми забезпечення неминучості покарання. Зокрема, за два роки з допомогою громадських організацій прокуратура змогла направити 6 інформаційних листів в Міжнародний кримінальний суд, де виклала всі злочини, які відбувалися протягом 5 років на території АРК та Севастополя.
Як повідомляв УНН, у тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці.