Прокуратура Крыма направила в суд 144 обвинительных акта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Прокуратура Крыма направила в суд 144 обвинительных акта, в том числе о нарушении международного права и прав человека Россией. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов во время V Международного форума "Оккупированный Крым 5 лет сопротивления", передает УНН.
По словам Мамедова, одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры и правоохранительных органов в Крыму является выявление и документирование всех случаев нарушения гуманитарного международного права и прав человека на территории АРК, осуществляемых оккупационными властями Российской Федерации.
"На сегодняшний день прокуратура АРК направила 144 обвинительных актов в суд, по 21 - уже есть приговоры", - отметил Мамедов.
Он добавил, что прокуратура использует не только национальные, но и международные механизмы обеспечения неотвратимости наказания. В частности, за два года с помощью общественных организаций прокуратура смогла направить 6 информационных писем в Международный уголовный суд, где изложила все преступления, которые происходили в течение 5 лет на территории АРК и Севастополя.
Как сообщал УНН, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца.