В Украине дорожают продукты питания

По состоянию на 25 июня, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, мука выросла в цене на 14,3% - до 14,1 грн за кг, колбасы - на 6,4%, до 184,3 грн за кг, макароны - на 9,7%, до 42,5 грн за кг, масло - на 29,6%, до 209,5 грн за кг, молоко - на 5,9%, до 23,4 грн за литр, сало - на 16, 9%, до 132,3 грн за кг, свинина - на 15,3%, до 119,9 грн кг, сыр мягкий - на 17,5%, до 133,5 грн за кг.

Несущественно, но подорожал рис - на 3,3%, до 28,4 грн за кг.

При этом, за год в Украине подешевели крупы гречневые - на 2,08%, до 21,6 грн за кг, курятина - на 3,9%, до 91,9 грн за кг, морковь - на 41,8%, до 16,3 грн за кг, масло - на 2,5%, до 35,8 грн за литр.

Как сообщал УНН, за 5 лет социальные продукты подорожали в три раза.

Напомним, в июне 2017 Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.

По словам депутата Сергея Тригубенко, это решение было преждевременным, и именно оно, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен.

"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев - экономит на питании.

Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременность такого решения", - написал он на странице в Facebook.





