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В Україні дорожчають продукти харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. В Україні дорожчають соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані інфляційного барометра, передає УНН.

В Україні дорожчають продукти харчування

Станом на 25 червня, в порівнянні з аналогічною датою минулого року, борошно зросло в ціні на 14,3% - до 14,1 грн за кг, ковбаси - на 6,4%, до 184,3 грн за кг, макарони - на 9,7%, до 42,5 грн за кг, масло - на 29,6%, до 209,5 грн за кг, молоко - на 5,9%, до 23,4 грн за літр, сало - на 16,9%, до 132,3 грн за кг, свинина - на 15,3%, до 119,9 грн кг, сир м'який - на 17,5%, до 133,5 грн за кг.

Несуттєво, але подорожчав рис - на 3,3%, до 28,4 грн за кг.

При цьому, за рік в Україні подешевшали крупи гречані - на 2,08%, до 21,6 грн за кг, курятина - на 3,9%, до 91,9 грн за кг, морква - на 41,8%, до 16,3 грн за кг, олія - на 2,5%, до 35,8 грн за літр.

Як повідомляв УНН, за 5 років соціальні продукти подорожчали в три рази.

Нагадаємо, в червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.

"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців - економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він на сторінці в Facebook.


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