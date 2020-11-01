В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми все области - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости 100 тысяч населения в Черновицкой области - 489,1 (+), Житомирской области - 430,2 (+), Хмельницкой области - 426,1 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости в Кировоградской области - 112,7 (+), в Днепропетровской области 136,9 (-) и Винницкой области - 144,2 (+).
Напомним, в Украине на 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 7 900.