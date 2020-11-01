В Україні до послаблення карантину залишаються не готовими усі області - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 1 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення у Чернівецькій області – 489,1(+), Житомирській області – 430,2(+), Хмельницькій області – 426,1(+).
Найнижчий показник захворюваності у Кіровоградській області – 112,7(+), у Дніпропетровській області 136,9(-) і Вінницькій області – 144,2(+).
Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисяч.