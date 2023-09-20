В Украине из-за мин и взрывных устройств погибло более 240 человек

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«Более 5 млн украинцев проживают на загрязненных территориях и ежедневно испытывают минную угрозу…Из-за инцидентов с минами и взрывоопасными предметами погибли 246 мирных жителей, среди них 13 детей. Получили ранения 521 человек, из них 53 – это дети», - рассказал Шуварский.

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В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий.

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