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В Украине из-за мин и взрывных устройств погибло более 240 человек

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине из-за инцидентов с минами и взрывоопасными предметами погибло 246 мирных жителей, среди них 13 детей. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковник Олег Шуварский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Более 5 млн украинцев проживают на загрязненных территориях и ежедневно испытывают минную угрозу…Из-за инцидентов с минами и взрывоопасными предметами погибли 246 мирных жителей, среди них 13 детей. Получили ранения 521 человек, из них 53 – это дети», - рассказал Шуварский.

Дополнение

В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий.

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