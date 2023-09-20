В Україні через міни та вибухові пристрої загинуло понад 240 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні через інциденти з мінами та вибухонебезпечними предметами загинуло 246 мирних жителів, серед них 13 дітей. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності - заступник начальника Головного управління протиміннної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міоноборони полковник Олег Шуварський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Понад 5 млн українців проживають на забруднених територіях та щодня відчувають мінну загрозу…Через інциденти з мінами та вибухонебезпечними предметами загинули 246 мирних жителів, серед них 13 дітей. Отримали поранення 521 осіб, з них 53 – це діти», - розповів Шуварський.
Доповнення
В Україні потенційно заміновано близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій.
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