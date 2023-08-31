На Херсонщині тракторист підірвався на російській вибухівці: у чоловіка численні поранення

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За даними ОВА, через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук.

Постраждалого шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу.

У Херсонській ОВА нагадали, що близько 87% полів Херсонщини – досі всіяні російською вибухівкою.

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