На Херсонщині тракторист підірвався на російській вибухівці: у чоловіка численні поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Херсонщині у полі, що поблизу Нової Камʼянки, на російській вибухівці підірвався тракторист, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, через детонацію міни 62-річний чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук.
Постраждалого шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень. Медики надають йому необхідну допомогу.
У Херсонській ОВА нагадали, що близько 87% полів Херсонщини – досі всіяні російською вибухівкою.
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