На Херсонщине тракторист подорвался на российской взрывчатке: у мужчины многочисленные ранения

Детали

По данным ОВА, из-за детонации мины 62-летний мужчина получил ранения лица, туловища и рук.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В Херсонской ОГА напомнили, что около 87% полей Херсонщины – до сих пор усеяны российской взрывчаткой.

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