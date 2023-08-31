На Херсонщине тракторист подорвался на российской взрывчатке: у мужчины многочисленные ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На Херсонщине в поле, что вблизи Новой Каменки, на российской взрывчатке подорвался тракторист, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Детали
По данным ОВА, из-за детонации мины 62-летний мужчина получил ранения лица, туловища и рук.
Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение одной из больниц. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В Херсонской ОГА напомнили, что около 87% полей Херсонщины – до сих пор усеяны российской взрывчаткой.
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