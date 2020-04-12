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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50947 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59793 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73266 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100751 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80929 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130745 просмотра

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В Украине 54 человека с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

В Украине 54 человека с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 14178 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас госпитализированы 1100 человек больных коронавирусной болезнью, это те люди, которые до сих пор находятся в учреждениях здравоохранения. На аппарате ИВЛ находятся 54 человека, из них ни одного ребенка. Количество аппаратов ИВЛ, которые задействованы сегодня для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, которые подготовлены для коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине готовы для предоставления интенсивной терапии 1944 аппарата искусственной вентиляции легких.

Украинские Национальные Новости

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