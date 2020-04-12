В Украине 54 человека с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на утро 12 апреля в Украине 54 человека с коронавирусной болезнью находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них ни одного ребенка. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас госпитализированы 1100 человек больных коронавирусной болезнью, это те люди, которые до сих пор находятся в учреждениях здравоохранения. На аппарате ИВЛ находятся 54 человека, из них ни одного ребенка. Количество аппаратов ИВЛ, которые задействованы сегодня для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, которые подготовлены для коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине готовы для предоставления интенсивной терапии 1944 аппарата искусственной вентиляции легких.