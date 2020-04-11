В МОЗ розповіли, скільки в Україні є апаратів ШВЛ для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні готові для надання інтенсивної терапії 1944 апарати штучної вентиляції легень. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі в нас готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати штучної вентиляції легень. Задіяно для хворих на коронавірусну хворобу 45, але всього з цих 1944 апаратів задіяно 162 апарати, 8,3%”, - сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що інші апарати готові для того, щоб надавати допомогу хворим на COVID-19.
Нагадаємо, Київ не може придбати апарати ШВЛ вітчизняного виробника - не працює завод.