Київ не може придбати апарати ШВЛ вітчизняного виробника - не працює завод
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Столиця не може закуповувати апарати для штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва заводу “Буревісник”, тому що підприємство не працює. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень. Цього року за благодійні кошти у лікарні передали вже 10 апаратів. За кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ та передати у медзаклади міста. 17 з них ми очікуємо найближчим часом”, — сказав Кличко.
З його слів, нові апарати — закордонні, в основному виробництва Франції.
“Щодо вітчизняних. У нас є кілька апаратів БРІЗ, виробництва заводу „Буревісник“. Вони вже не нові. І постійно потребують ремонту. Купувати нові апарати у цього підприємства ми не можемо. Бо завод сьогодні не працює. Кілька тижнів тому цю тему обговорювали в медичних колах. Але, в державному концерні „Укроборонпром“, на балансі якого перебуває „Буревісник“, відповіли, що сьогодні на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи, на яких виробляли продукцію”, — повідомив мер.
Він зазначив, що частково залишилася тільки конструкторська документація, яку “Укроборонпром” готовий відкрити для приватних виробників. Бо на державному підприємстві відновити виробництво ШВЛ швидко не вдасться, на це потрібен час.
“Якщо проект з підтримки виробництва вітчизняних апаратів зрушить, ми готові розглянути можливість їх закупівлі для міста”, — додав міський голова.
Як повідомляв УНН, на сьогодні в Україні на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) перебувають 38 хворих на COVID-19.