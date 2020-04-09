В Україні на апаратах ШВЛ наразі перебувають 38 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) перебувають 38 хворих на COVID-19, на амбулаторному лікуванні перебуває 941 особа. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Усього госпіталізоано 848 осіб, з них - 40 дітей. На апаратах штучної вентиляції наразі перебуває 38 хворих, на амбулаторному лікуванні перебуває 941 особа. Померло внаслідок ускладення від COVID-19 57 осіб, з них 31 жінка та 26 чоловіків", - сказав Кузін.
Як повідомлялося в УНН раніше, станом на 7 квітня, із 1462 зафіксованих в Україні хворих на коронавірус у лікарнях перебувало 691 особа, з них 30 - на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).