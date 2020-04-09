В Украине на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 38 больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 38 больных на COVID-19, на амбулаторном лечении находится 941 человек. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Всего госпитализоано 848 человек, из них - 40 детей. На аппаратах искусственной вентиляции сейчас находится 38 больных, на амбулаторном лечении находится 941 человек. Умерли в результате осложнения от COVID-19 57 человек, из них 31 женщина и 26 мужчин", - сказал Кузин.
Как сообщалось в УНН ранее, по состоянию на 7 апреля, из 1462 зафиксированных в Украине больных коронавирусом в больницах находился 691 человек, из них 30 - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).