В Україні на апаратах ШВЛ перебуває 30 хворих на COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Зі 1462 зафіксованих в Україні хворих на коронавірус у лікарнях перебуває 691 особа, з них 30 - на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ). Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Якщо проаналізувати кількість людей, які на сьогодні з початку епідемії було зареєстровано випадків, у нас офіційна статистика говорить про 1462 випадки, з них 104 дитини. Всього було виявлено з підозрою на COVID-19 і розглянуто 6 385 випадків коронавірусної хвороби. Наразі в закладах охорони здоров’я з діагнозом COVID-109 перебуває 691 особа, 34 дитини. На апараті ШВЛ перебуває 30 осіб”, — сказав Ляшко.
З його слів, усі інші, близько 700 осіб, перебувають наразі на амбулаторному лікуванні.
“Одужало з початку епідемії 28 осіб, у тому числі двоє дітей і один медичний працівник, який раніше захворів на коронавірусну хворобу. Всього померло у нас 45 осіб”, — додав він.
Нагадаємо, на 9 годину 7 квітня в Україні загалом зафіксовано 1462 випадки COVID-19, з них 45 - летальні.