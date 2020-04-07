В Украине на аппаратах ИВЛ находится 30 больных COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Из 1462 зафиксированных в Украине больных коронавирусом в больницах находится 691 человек, из них 30 - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Если проанализировать количество людей, которые на сегодня с начала эпидемии было зарегистрировано случаев, у нас официальная статистика говорит о 1462 случаях, из них 104 ребенка. Всего было выявлено с подозрением на COVID-19 и рассмотрено 6385 случаев коронавирусной болезни. На данный момент в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-109 находится 691 человек, 34 ребенка. На аппарате ИВЛ находится 30 человек", - сказал Ляшко.
По его словам, все остальные, около 700 человек, находятся сейчас на амбулаторном лечении.
"Выздоровели с начала эпидемии 28 человек, в том числе двое детей и один медицинский работник, ранее заболевший коронавирусной болезнью. Всего умерло у нас 45 человек", - добавил он.
Напомним, на 9:00 7 апреля в Украине в целом зафиксировано 1462 случая COVID-19, из них 45 - летальные.