Киев не может приобрести аппараты ИВЛ отечественного производителя - не работает завод
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Столица не может закупать аппараты для искусственной вентиляции легких отечественного производства завода “Буревестник”, так как предприятие не работает. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в медучреждениях столицы есть 390 аппаратов искусственной вентиляции легких. В этом году на благотворительные средства в больнице передали уже 10 аппаратов. За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппараты ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них мы ожидаем в ближайшее время”, — сказал Кличко.
По его словам, новые аппараты — зарубежные, в основном производства Франции.
“О отечественных. У нас есть несколько аппаратов БРИЗ, производства завода „Буревестник“. Они уже не новы. И постоянно нуждаются в ремонте. Покупать новые аппараты у этого предприятия мы не можем. Потому что завод сегодня не работает. Несколько недель назад эту тему обсуждали в медицинских кругах. Но, в государственном концерне „Укроборонпром“, на балансе которого находится „Буревестник“, ответили, что сегодня на заводе нет электроэнергии, газа, воды, разрушены почти все цеха, на которых производили продукцию”, — сообщил мэр.
Он отметил, что частично осталась только конструкторская документация, которую “Укроборонпром” готов открыть для частных производителей. Потому на государственном предприятии возобновить производство ИВЛ быстро не удастся, на это нужно время.
“Если проект по поддержке производства отечественных аппаратов сдвинется, мы готовы рассмотреть возможность их закупки для города”, — добавил мэр.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 38 больных COVID-19.