В Минздраве рассказали, сколько в Украине аппаратов ИВЛ для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине готовы для предоставления интенсивной терапии 1944 аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас у нас готовы к оказанию интенсивной терапии 1944 аппарата искусственной вентиляции легких. Задействовано для больных коронавирусной болезни 45, но всего из этих 1944 аппаратов задействовано 162 аппараты, 8,3%", - сказал Ляшко.
Он добавил, что другие аппараты готовы для того, чтобы оказывать помощь больным COVID-19.
Напомним, Киев не может приобрести аппараты ИВЛ отечественного производителя - не работает завод.