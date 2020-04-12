В Україні 54 особи з COVID-19 перебувають на апаратах ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на ранок 12 квітня в Україні 54 особи з коронавірусною хворобою перебувають на апаратах штучної вентиляції легень, з них жодної дитини. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Наразі госпіталізовано 1100 осіб хворих на коронавірусну хворобу, це ті люди, які до цього часу перебувають в закладах охорони здоров’я. На апараті ШВЛ перебувають 54 особи, із них жодної дитини. Кількість апаратів ШВЛ, які задіяні сьогодні для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою, не перевищує 10% від тих апаратів, які підготовлені для коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні готові для надання інтенсивної терапії 1944 апарати штучної вентиляції легень.