В Укравтодоре предупредили о гололедице на дорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение дня 7 марта по всей территории Украины туман, а на дорогах гололедица. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"По сообщению Гидрометцентра, в течение дня 7 марта по всей территории Украины туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. В северных, восточных и центральных областях гололед. На Закарпатье сильные осадки", - говорится в сообщении.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о лавинной опасности в Карпатах.
"По данным УкрГидрометцентра, 7 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а в горах Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 7-8 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.