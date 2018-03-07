В Укравтодорі попередили про ожеледицю на дорогах України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом доби 7 березня по всій території України туман, а на дорогах ожеледиця. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.
“За повідомленням Гідрометцентру, протягом доби 7 березня по всій території України туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. У північних, східних та центральних областях ожеледь. На Закарпатті сильні опади”, — йдеться в повідомлені.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах.
“За даними УкрГідрометцентру, 7 березня у високогір’ї Закарпатської області зберігається, а у горах Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 7-8 березня у горах Львівської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.