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В Укравтодорі попередили про ожеледицю на дорогах України

В Укравтодорі попередили про ожеледицю на дорогах України

Київ • УНН

 • 7732 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом доби 7 березня по всій території України туман, а на дорогах ожеледиця. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.

“За повідомленням Гідрометцентру, протягом доби 7 березня по всій території України туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. У північних, східних та центральних областях ожеледь. На Закарпатті сильні опади”, — йдеться в повідомлені.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах.

“За даними УкрГідрометцентру, 7 березня у високогір’ї Закарпатської області зберігається, а у горах Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 7-8 березня у горах Львівської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.

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