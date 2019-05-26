В Укравтодоре сообщили, где в Киевской области происходит больше всего ДТП

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35278 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56172 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86895 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122051 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111376 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 90901 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 90231 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 57972 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 88638 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 65787 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 88638 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 122053 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149087 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161130 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 219748 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 35288 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 32518 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 57972 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 90231 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 90901 просмотра
Актуальное
В Укравтодоре сообщили, где в Киевской области происходит больше всего ДТП

В Укравтодоре сообщили, где в Киевской области происходит больше всего ДТП

Киев  •  УНН

 • 28143 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. По данным Укравтодора, в Киевской области насчитывается три места концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах государственного значения. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы, местами концентрации ДТП в области является подъезд к городу Белая Церковь (Н-02), участки на трассе Киев-Вышгород-Десна-Чернигов (Р-69), а также на трассе Киев-Чоп (М -06).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За первый квартал 2019 года в ДТП погибли 347 пешеходов

При этом в Укравтодоре добавили, что в прошлом году в ходе выполнения Плана мероприятий по повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах государственного значения позволило снять с учета 31 место концентрации ДТП при том, что запланированные были только 17.

В частности, были сделаны: устройство и ремонт барьерного и пешеходного ограждений, установка и замена дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство и ремонт искусственного освещения, светофорных объектов.

Напомним, с понедельника, 13 мая, на дорогах страны будут работать 100 приборов TruCAM.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы