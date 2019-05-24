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За перший квартал 2019 року у ДТП загинуло 347 пішоходів

Київ • УНН

 • 9872 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. За перший квартал 2019 року в Україні у ДТП загинуло 347 пішоходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція України, передає УНН.

“347 пішоходів загинуло у ДТП за перший квартал 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України затвердив проект постанови “Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод”, який дозволить забезпечити виявлення та аналіз причин скоєння ДТП.

Нагадаємо, за перші чотири місяці цього року в Україні сталося 47 445 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 822 людини.

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