За перший квартал 2019 року у ДТП загинуло 347 пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За перший квартал 2019 року в Україні у ДТП загинуло 347 пішоходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція України, передає УНН.
“347 пішоходів загинуло у ДТП за перший квартал 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України затвердив проект постанови “Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод”, який дозволить забезпечити виявлення та аналіз причин скоєння ДТП.
Нагадаємо, за перші чотири місяці цього року в Україні сталося 47 445 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 822 людини.