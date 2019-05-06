В Україні з початку року сталося понад 47 тисяч ДТП

КИЇВ. 6 травня. УНН. За перші чотири місяці цього року в Україні сталося 47 445 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 822 людини. Про це під час прес-конференції розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.