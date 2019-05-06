В Україні з початку року сталося понад 47 тисяч ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За перші чотири місяці цього року в Україні сталося 47 445 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 822 людини. Про це під час прес-конференції розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.
"За січень-квітень 2019 року у нас трапилося 47 445 ДТП, з них 6 307 ДТП – з постраждалими, у яких 822 людини загинули та 7 804 людини отримали травми різних ступенів", - повідомив він.
За його словами, найпоширенішими є дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів.
"За статистикою, лише за цей рік з усіх дорожньо-транспортних пригод із потерпілими 42% – це ДТП з пішоходами. З дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули люди, 45% – це ДТП з пішоходами", - додав Білошицький.
Серед основних причин ДТП із постраждалими цього року є: перевищення дозволеної швидкості – 35%, порушення правил маневрування – 20%, порушення проїзду пішохідних переходів – 8%, порушення проїзду перехресть – 7% і недотримання дистанцій – 7%.
Як повідомляв УНН, за статистикою, кожні півтори хвилини у світі від ДТП гине одна людина.