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Кожні півтори хвилини у світі від ДТП гине одна людина

Кожні півтори хвилини у світі від ДТП гине одна людина

Київ • УНН

 • 9556 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Щонайменше одна людина у світі гине кожної півтори хвилини у дорожньо-транспортній пригоді. Про це на прес-конференції розповів директор Київської міжрегіональної філії ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту", а також організатор та координатор Тижня безпеки дорожнього руху Юрій Чорний, передає кореспондент УНН.

"Ми розуміємо, що дорожній травматизм і смертність від дорожньо-транспортних пригод – у світі це велика проблема, одна із 5-ти найбільших проблем зі смертності й травматизму у світі. За минулий рік у світі загинули 1 млн 350 тис. людей. Ми розуміємо, що кожні півтори хвилини гине людина від ДТП у світі", - розповів він.

Сьогодні в Україні розпочався 5-ий Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, який стартував і в усьому світі. У ці дні пройде низка заходів, спрямованих на подолання складної ситуації з безпекою на дорогах країни. У рамках цього тижня, всі міністерства, установи та організації об’єднуються, аби сприяти скороченню травматизму та смертності від дорожньо-транспортних пригод. За словами організатора, участь у цьогорічних заходах прийме понад 20 мільйонів людей з усіх регіонів країни.

До слова, Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху проходить за сприяння Уряду України, профільних комітетів Верховної ради України, органів місцевого самоврядування. Традиційно співорганізаторами проведення Тижня є Міжнародний благодійний фонд "Допомоги постраждалим внаслідок ДТП" та Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Як повідомляв УНН, в Україні торік у ДТП загинуло понад 170 дітей.

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