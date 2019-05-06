Каждые полторы минуты в мире от ДТП умирает один человек

"Мы понимаем, что дорожный травматизм и смертность от дорожно-транспортных происшествий - в мире это большая проблема, одна из 5-ти самых больших проблем по смертности и травматизма в мире. За прошлый год в мире погибли 1 млн 350 тыс. человек. Мы понимаем, что каждые полторы минуты погибает один человек от ДТП в мире", - рассказал он.

Сегодня в Украине началась пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая стартовала и во всем мире. В эти дни пройдет ряд мероприятий, направленных на преодоление сложной ситуации с безопасностью на дорогах страны. В рамках этой недели, все министерства, учреждения и организации объединяются, чтобы способствовать сокращению травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий. По словам организатора, участие в нынешних мероприятиях примет более 20 млн человек из всех регионов страны.

К слову, Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения проходит при содействии Правительства Украины, профильных комитетов Верховной Рады Украины, органов местного самоуправления. Традиционно соорганизаторами проведения Недели являются Международный благотворительный фонд "Помощи пострадавшим в результате ДТП" и Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году в ДТП погибло более 170 детей.