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Каждые полторы минуты в мире от ДТП умирает один человек

Каждые полторы минуты в мире от ДТП умирает один человек

Киев  •  УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. По меньшей мере один человек в мире погибает каждые полторы минуты в дорожно-транспортном происшествии. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Киевского межрегионального филиала ГП "Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта", а также организатор и координатор Недели безопасности дорожного движения Юрий Черный, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что дорожный травматизм и смертность от дорожно-транспортных происшествий - в мире это большая проблема, одна из 5-ти самых больших проблем по смертности и травматизма в мире. За прошлый год в мире погибли 1 млн 350 тыс. человек. Мы понимаем, что каждые полторы минуты погибает один человек от ДТП в мире", - рассказал он.

Сегодня в Украине началась пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая стартовала и во всем мире. В эти дни пройдет ряд мероприятий, направленных на преодоление сложной ситуации с безопасностью на дорогах страны. В рамках этой недели, все министерства, учреждения и организации объединяются, чтобы способствовать сокращению травматизма и смертности от дорожно-транспортных происшествий. По словам организатора, участие в нынешних мероприятиях примет более 20 млн человек из всех регионов страны.

К слову, Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения проходит при содействии Правительства Украины, профильных комитетов Верховной Рады Украины, органов местного самоуправления. Традиционно соорганизаторами проведения Недели являются Международный благотворительный фонд "Помощи пострадавшим в результате ДТП" и Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году в ДТП погибло более 170 детей.

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