В Украине с начала года произошло более 47 тысяч ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. За первые четыре месяца этого года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека. Об этом во время пресс-конференции рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает корреспондент УНН.
"За январь-апрель 2019 года у нас случилось 47 445 ДТП, из них 6 307 ДТП - с пострадавшими, в которых 822 человека погибли и 7 804 человека получили травмы различной степени", - сообщил он.
По его словам, самыми распространенными являются дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.
"По статистике, только за этот год из всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 42% - это ДТП с пешеходами. Из дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди, 45% - это ДТП с пешеходами", - добавил Билошицкий.
Среди основных причин ДТП с пострадавшими этом году являются: превышение разрешенной скорости - 35%, нарушение правил маневрирования - 20%, нарушение проезда пешеходных переходов - 8%, нарушение проезда перекрестков - 7% и несоблюдение дистанции - 7%.
Как сообщал УНН, по статистике, каждые полторы минуты в мире от ДТП погибает один человек.