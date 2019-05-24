За первый квартал 2019 года в ДТП погибли 347 пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. За первый квартал 2019 года в Украине в ДТП погибли 347 пешеходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Украины, передает УНН.
"347 пешеходов погибло в ДТП за первый квартал 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий", который позволит обеспечить выявление и анализ причин совершения ДТП.
Напомним, за первые четыре месяца этого года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 822 человека.