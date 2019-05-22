Облік ДТП в Україні вестимуть по-новому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив проект постанови “Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод”, який дозволить забезпечити виявлення та аналіз причин скоєння ДТП. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС України
“Одержання об’єктивних та повних даних про обставини дорожньо-транспортних пригод є неодмінною передумовою здійснення оцінки стану аварійності на дорогах України, виявлення причин цих подій, розроблення і вжиття науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху”, — йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.
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Зазначається, згідно з постановою, передбачається затвердження оновленого обліку, який забезпечить виявлення та аналіз причин скоєння дорожньо-транспортних пригод, упорядкування процедури взаємодії між суб’єктами, які володіють інформацією про скоєнні ДТП для зменшення травматизму та смертності на дорогах України, а також зниження обсягів матеріальних збитків від цих подій на загальнодержавному рівні.
Нагадаємо, наразі на дорогах державного значення України налічується близько 80 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зокрема 19 — на трасі Київ-Чоп.