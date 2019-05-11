З понеділка на дорогах зросте кількість приладів TruCAM
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. З понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM. Про це повідомив Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 — на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості”, — наголосив він.
У патрульній поліції нагадали про підходи до процесу роботи TruCAM:
— Публікується карта, з нанесенням ділянок використання приладів.
— Стоять попереджувальні знаки в місцях вимірювання.
— Стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
"Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета — не притягнути до відповідальності якомога більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість. Залишається тільки одне — пильнувати за знаками і не порушувати... І пам’ятати: "Швидкість — вбиває"",- сказав Олексій Білошицький.
Для тих, кому попередження не достатньо, авжеж, загрожує відповідальність — штраф 255 грн. (перевищення понад 20км/год) або 510 грн. (перевищення понад 50км/год), нагадали у поліції.
ЯК повідомляв УНН, за час роботи радарів TruCam складено понад 100 тис. адмінпротоколів про порушення швидкості