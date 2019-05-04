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За час роботи радарів TruCam складено понад 100 тис. адмінпротоколів про порушення швидкості

За час роботи радарів TruCam складено понад 100 тис. адмінпротоколів про порушення швидкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року, за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCAM, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму. Про це повідомила патрульна поліція України у Facebook, опублікувавши відео використання TruCAM на дорогах, передає УНН.

“Патрульні поліцейські фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості руху водіями та притягують порушників до відповідальності... Лише за 4 місяці 2019 року патрульні винесли 100 853 адміністративних постанов за порушення швидкісного режиму по всій Україні”, — йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год, — 255 гривень, а більше, як на 50 км/год, — 510 гривень відповідно.

Як повідомляв УНН, за час роботи радарів TruCam, станом на 26 березня 2019 року, складено понад 86 тис. адмінпротоколів щодо порушення швидкості.

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