За час роботи радарів TruCam складено понад 100 тис. адмінпротоколів про порушення швидкості

КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року, за допомогою приладів для вимірювання швидкості TruCAM, патрульна поліція склала понад 100 тисяч адмінпротоколів за порушення швидкісного режиму. Про це повідомила патрульна поліція України у Facebook, опублікувавши відео використання TruCAM на дорогах, передає УНН.