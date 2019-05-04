С начала года с использованием радаров TruCam составлено более 100 тыс. Админпротоколов о нарушении скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За четыре месяца 2019 года, с помощью приборов для измерения скорости TruCAM, патрульная полиция составила более 100 000 админпротоколов за нарушение скоростного режима. Об этом сообщила патрульная полиция Украина в Facebook, опубликовав видео использования TruCAM на дорогах, передает УНН.
"Патрульные полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности ... Только за 4 месяца 2019 патрульные вынесли 100 853 административных постановлений за нарушение скоростного режима по всей Украине", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что штраф за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км / ч, - 255 гривен, а более чем на 50 км / ч - 510 гривен соответственно.
Как сообщал УНН, за время работы радаров TruCam, по состоянию на 26 марта 2019 года, составлен более 86 тыс. Админпротоколов о нарушении скорости.