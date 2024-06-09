В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

Фиксируется ли стягивание войск рф в беларуси к границе с Украиной: ответ пограничников

Украина сохраняет бдительность в отношении потенциальных угроз со стороны беларуси, несмотря на то, что в настоящее время у россии там нет достаточных сил для вторжения.