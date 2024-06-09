В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка
Киев • УНН
Команда Save Ukraine вернула в Украину 17-летнюю девушку по имени Илона, которая была похищена рф.
Команде Save Ukraine удалось вернуть домой еще одного похищенного террористической рф подростка. Об этом сообщает основатель Save Ukraine, передает УНН.
Детали
Сегодня основатель Save Ukraine Николай Кулеба проинформировал, что из вражеской страны удалось вернуть на родную землю еще одного ребенка. Следовательно, 17-летняя Илона уже в Украине.
Несмотря на ряд сложных вызовов, команде Save Ukraine удалось приложить максимум усилий, и похищенная девушка наконец на родной украинской земле. Впереди-встреча с мамой. Счастлив быть вовлеченным в эту невероятную миссию
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