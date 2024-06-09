До України з терористичної рф повернули ще одного підлітка
Київ • УНН
Команда Save Ukraine повернула в Україну 17-річну дівчину на ім'я Ілона, яка була викрадена рф.
Команді Save Ukraine вдалося повернути додому ще одного викраденого терористичною рф підлітка. Про це повідомляє засновник Save Ukraine, передає УНН.
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Сьогодні засновник Save Ukraine Микола Кулеба поінформував, що з ворожої країни вдалося повернути на рідну землю ще одну дитину. Відтак, 17-річна Ілона вже в Україні.
Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду — зустріч з мамою. Щасливі бути причетним до цієї неймовірної місії
До України повернули з Росії п’ятьох депортованих дітей-сиріт01.06.24, 00:55 • 36076 переглядiв