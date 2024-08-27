В Украине запустят Единый государственный реестр домашних животных

В Киеве презентовали проект по внедрению идентификации и регистрации домашних животных. Он предусматривает запуск Единого государственного реестра домашних любимцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщается, проект предусматривает изменения в процедуре выдачи ветеринарных паспортов и их диджитализация. Ранее выдавать официальные документы для животных имели право только госучреждения ветеринарной медицины. После запуска проекта получить паспорта государственного образца можно будет и в частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту.

Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать в Реестре своего любимца во время визита к ветеринарному врачу - таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому в случае потери бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить.

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Также по данным ведомства, регистрация животных позволит облегчить поиск потерянных кошек, собак и хорьков, их идентификацию и возвращение владельцам. Отмечается, что по данным зоозащитной инициативы Save Pets of Ukraine, во время войны количество бездомных животных в Украине растет на 60% ежегодно.

Введение системы идентификации и регистрации домашних животных - эффективная европейская практика, которая позволяет подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству - пояснил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

Как отметили в ведомстве, проект является первой цифровой инициативой государства в сфере ветеринарной медицины, и главной инновацией для владельцев в будущем станет появление электронных ветпаспортов в Дії.

Проект реализуется в два этапа. Во время первого этапа, который начнется этой осенью, будет запущен Единый государственный реестр домашних животных и открыта регистрация для владельцев животных, которая будет происходить во время визита к ветеринарному врачу. Услуга будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами, которые стали участниками проекта и имеют доступ к Реестру (перечень таких врачей по всей Украине можно будет увидеть на карте ветклиник на портале проекта pet.gov.ua).

Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и Реестр достаточно наполнится, команда проекта реализует отображение ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении Дія.

В дальнейших планах проекта - интеграция Единого государственного реестра с международными базами данных домашних животных, в частности Europetnet.

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