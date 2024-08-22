Женщины-кинологини с собаками будут разминировать поля Харьковщины после обучения в Камбодже

8 женщин-кинологов и 16 минно-поисковых собак будут работать на разминировании в Харьковской области. Перед этим кинологи прошли трехмесячное обучение в Камбодже, где вместе с собаками работали в полях. Об этом сообщили в Минэкономики, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Министерство экономики совместно с Программой развития ООН (ПРООН), MAG и АРОРО начало работу над реформированием направления разминирования с привлечением собак.

В рамках этой инициативы уже подготовили 8 женщин-кинологов и 16 минно-поисковых собак, которые ближайшие 7 месяцев будут работать в полях Харьковской области.

Участницы проекта - выпускницы Сумского аграрного национального университета по специальности «кинолог». Они дополнительно проходили трехмесячное обучение в Камбодже, где вместе с собаками работали в полях.

Как указали в ведомстве, собаки могут работать при температуре выше 5°C, что позволяет их привлекать к разминированию даже поздней осенью или в условиях теплой зимы. А летом способны выдерживать температуру до 35°C.

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В Минэкономики рассказали, что в рамках этого проекта один кинолог работает с двумя собаками посменно: пока одна собака обследует территорию, другая отдыхает.

Использование команд с минно-поисковыми собаками ускорит процесс разминирования в Украине: полностью обученная служебная собака может обследовать территорию площадью 1 500 квадратных метров в день, тогда как сапер-человек - 20-50 квадратных метров в день. Собаки игнорируют металлолом и обнаруживают только запах взрывчатки, а это значит, что на полях, где установлены мины, растяжки, они их находят быстрее, чем саперы с металлоискателями.

Как сообщается, международный оператор противоминной деятельности MAG и неприбыльная организация, работающая с дрессированными животными в разминировании APOPO, привлекут группы с минно-поисковыми собаками к очистке 180 гектар в Харьковской области. Позже кинологи с собаками будут работать также в Херсонской и Николаевской областях.

На основе проекта международные партнеры с привлечением специалистов Минэкономики, Минобороны и ГСЧС работают над первым вариантом национального стандарта разминирования с привлечением собак. Его принятие позволит масштабировать программу обучения и увеличить количество минно-поисковых групп с собаками и, соответственно, ускорить процесс разминирования.

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