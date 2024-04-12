В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте, передает УНН.

"Правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

Также он отметил, что еще один глобальный вызов для государства сейчас - это строительство оборонительных рубежей.

Как сообщил премьер-министр, по поручению Президента Правительство приняло решение о выделении еще 3,88 млрд грн на фортификации. Всего с начала года выделено уже почти 30 млрд.

Дополнение

Вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что Второй уровень защиты, который рассчитан от "шахедов", построен почти на всех 22 подстанциях Укрэнерго.