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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 110562 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 129510 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

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8 февраля, 15:57 • 140760 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 144866 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 121695 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 127666 просмотра

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 129735 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
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7 февраля, 14:58 • 128170 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления

Киев  •  УНН

 • 4422 просмотра

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На Сумщине задержали 41-летнего бывшего военнослужащего Бундесвера, подозреваемого в серии изнасилований. Мужчину разыскивает прокуратура Бамберга за сексуальные преступления и распространение запрещенного контента.

В Украине задержали бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Германии по подозрению в совершении серии сексуальных преступлений. Об этом сообщает Spiegel, передает УНН.

Детали

41-летний мужчина, которого разыскивает прокуратура Бамберга, подозревается в изнасиловании нескольких женщин, а также в распространении видеоматериалов с сексуальным насилием. Кроме этого, его обвиняют в хранении и распространении контента с жестоким обращением с детьми. Оказалось, что злоумышленник совершал преступления не только на территории Германии, но и в Украине, где он находился на момент ареста.

Задержание произошло в Сумской области, и сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Германию. В Киеве продолжаются следственные действия, связанные с подозрением в изнасиловании несовершеннолетней, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Берлин хочет как можно быстрее вернуть домой немца, которого накануне помиловал лукашенко31.07.24, 19:31 • 23622 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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