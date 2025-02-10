В Украине задержали экс-военного Германии, разыскиваемого за тяжкие преступления
Киев • УНН
На Сумщине задержали 41-летнего бывшего военнослужащего Бундесвера, подозреваемого в серии изнасилований. Мужчину разыскивает прокуратура Бамберга за сексуальные преступления и распространение запрещенного контента.
В Украине задержали бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Германии по подозрению в совершении серии сексуальных преступлений. Об этом сообщает Spiegel, передает УНН.
Детали
41-летний мужчина, которого разыскивает прокуратура Бамберга, подозревается в изнасиловании нескольких женщин, а также в распространении видеоматериалов с сексуальным насилием. Кроме этого, его обвиняют в хранении и распространении контента с жестоким обращением с детьми. Оказалось, что злоумышленник совершал преступления не только на территории Германии, но и в Украине, где он находился на момент ареста.
Задержание произошло в Сумской области, и сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Германию. В Киеве продолжаются следственные действия, связанные с подозрением в изнасиловании несовершеннолетней, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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