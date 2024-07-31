Киев • УНН
Берлин с облегчением воспринял новость о помиловании Рико Кригера, приговоренного к смертной казни в Беларуси. Германия продолжит кампанию за его скорейшее возвращение домой.
Берлин с «с облегчением» узнал о помиловании приговоренного к смертной казни гражданина Рико Кригера и надеется на его возвращение домой. Об этом заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер, пишет Reuters, передает УНН.
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По словам Фишера, новость о помиловании «принесла облегчение».
Германия проводит интенсивную кампанию в защиту Рико Кригера, которого недавно помиловали в Беларуси. Мы продолжим эту кампанию для скорейшего возвращения его в Германию
Напомним,
Вчера, 30 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, ранее приговоренного к смертной казни.
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